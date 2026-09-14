Un exjugador del Al-Ahli desató una sorpresa mayúscula al afirmar que Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, fue quien eligió a su compatriota Jens Fießing para dirigir al Al-Ittihad durante la presente temporada.

Imad Al-Hosani, exjugador del Al-Ahli, declaró a los canales cataríes "beIN Sports": "Escuché que Jens Fießing llegó al Al-Ittihad por recomendación de Jürgen Klopp".

Y añadió: "Este entrenador posee ambición y voluntad, y quiere construir algo con el Al-Ittihad, lo cual queda claro en los partidos en los que ha dirigido al equipo en la Liga de Arabia Saudí".

Y aclaró: "Siempre se preocupa por dar instrucciones y moverse fuera del terreno de juego, y sus intervenciones son siempre positivas para los jugadores, como lo demuestran los resultados positivos que el equipo ha conseguido hasta ahora".

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Y concluyó: "El Al-Ittihad fichó a un joven entrenador alemán, que logró integrarse en el ambiente del equipo de forma rápida, la afición lo quiere, y está claro que sus instrucciones y su sello son positivos sobre el terreno de juego".

Fießing asumió las riendas del Al-Ittihad antes del inicio de la presente temporada, tras firmar una destacada media temporada con su anterior equipo, el Gamba Osaka japonés, con el que se coronó campeón de la Liga de Campeones de Asia 2, a costa del Al-Nassr.

Desde su llegada al estadio Al-Inma, el técnico alemán ha logrado conducir a "los Tigres" a la victoria en 5 partidos de la Liga Roshn, frente a dos empates, sin sufrir ninguna derrota, situándose en el segundo puesto de la clasificación con 17 puntos, a un punto del Al-Hilal.

Además, Fießing condujo al equipo de Yeda a la clasificación para los octavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, y a superar la ronda preliminar de la Liga de Campeones de Asia Élite, para luego clasificarse a la fase de liga.

El Al-Ittihad comienza la fase de liga en el torneo asiático hoy lunes, cuando visita al Al-Shamal catarí, en el estadio Al-Bayt de Jor, en la primera jornada.