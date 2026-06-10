Fouad Anwar, exestrella del fútbol saudí, afirmó que evitó que la leyenda francesa Zinedine Zidane ganara el premio al mejor jugador del Mundial.

Arabia Saudí quedó última del Grupo C en el Mundial de 1998 con un punto, tras empatar y perder dos veces, una de ellas 4-0 ante Francia en la segunda jornada.

Pese a la goleada, Arabia Saudí logró la expulsión de Zidane en la segunda parte tras una fuerte entrada sobre Anwar.

Anwar declaró a los canales deportivos saudíes: «No deseaba que Zidane fuera expulsado ante nosotros; hubiera preferido que la expulsión recayera sobre cualquier otro jugador de Francia, pues nosotros también nos habíamos quedado con diez».

Y añadió: «Zidane era un jugador divertido, pero fue un pobre hombre, ya que no ganó el premio al mejor jugador del torneo por mi culpa, concretamente por la tarjeta roja».

Sobre la causa de la expulsión, añadió: «El seleccionador saudí me ordenó marcar a Zidane desde que cruzara la mitad del campo y no dejarlo solo; lo seguí al pie de la letra y eso lo enfureció».

Cabe recordar que Ronaldo, no Zidane, fue galardonado como mejor jugador de ese Mundial, pese a que Brasil perdiera la final 3-0 ante Francia.