En vídeo: exestrella de Arabia Saudí afirma: «Le quité a Zidane el premio al mejor jugador del Mundial»

Fouad Anwar, exestrella del fútbol saudí, afirmó que en su día impidió que la leyenda del fútbol francés Zinedine Zidane ganara el premio al mejor jugador del Mundial.

Arabia Saudí quedó última del Grupo C con un punto tras empatar y perder dos veces, incluida la segunda jornada contra Francia por 4-0.

Pese a la goleada, Arabia Saudí logró la expulsión de Zidane en la segunda parte tras una fuerte entrada sobre Anwar.

Anwar declaró a los canales deportivos saudíes: «No deseaba que Zidane fuera expulsado ante nosotros; hubiera preferido que la expulsión recayera sobre cualquier otro jugador de Francia, pues también nos habíamos quedado con diez».

“Zidane era un jugador divertido, pero fue una pena; no ganó el premio al mejor del torneo por mi culpa, por la tarjeta roja”.

Sobre la causa de la expulsión, añadió: «El seleccionador saudí me ordenó marcar a Zidane desde que cruzara la mitad del campo y no lo perdí de vista; cumplí las instrucciones al pie de la letra y eso lo enfadó».

Cabe recordar que Ronaldo, no Zidane, fue galardonado como mejor jugador de ese Mundial, pese a que Brasil perdiera la final 3-0 ante Francia.