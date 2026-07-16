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FBL-WC-2026-MATCH88-AUS-EGYAFP

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En vídeo: Estrella de la selección egipcia afirma: «Somos los mejores de Oriente Medio y África, y Marruecos nos teme»

Egipto
Marruecos
Senegal
World Cup
Egipto
Marruecos
Senegal

Los «Faraones» se despidieron del Mundial en octavos de final

Hamdi Fathi, centrocampista de Egipto, afirma que los «Faraones» son la mejor selección árabe y africana pese a rivales como Senegal y Marruecos.

Fathi participó en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, donde Egipto cayó en octavos tras perder 2-3 contra Argentina.

Fathi declaró a On Sport: «No nos preocupaba enfrentar a Senegal; nuestro foco era avanzar de ronda».

Y añadió: «Hossam Hassan (seleccionador de Egipto) nos hizo capaces de enfrentarnos a cualquier selección sin miedo, y no pensamos en evitar enfrentarnos a Senegal, porque éramos la mejor selección árabe y africana, y si nos hubiéramos enfrentado a ellos, les habríamos derrotado».

Sobre Marruecos, añadió: «Están construyendo una generación sólida; fueron cuartos en el último Mundial y llegaron a cuartos en este, lo cual es un gran logro».

Y añadió: «Pero ahora podemos ganarles; nos temen porque siempre les vencemos».

Marruecos, que en 2026 alcanzó los cuartos de final y cayó 2-0 ante Francia, sigue siendo el equipo árabe y africano con mejor actuación en un Mundial.

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