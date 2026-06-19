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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

En vídeo: Estados Unidos se adelanta con un gol en propia puerta habitual... y solo Francia le supera en la historia del Mundial

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Francia vs Irak
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Paraguay también marcó un gol en propia puerta contra Estados Unidos

La selección estadounidense sumó un nuevo autogol a su historial en Mundiales, tras el tanto de Cameron Burgess, defensa de Australia, en el partido de este viernes en el Mundial de 2026.

Es el quinto autogol a favor de Estados Unidos en Copas del Mundo, cifra que lo ubica en el segundo lugar histórico.

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Solo Francia, con seis, tiene más.

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El tanto de Burgos llegó en el minuto 11: centro desde la derecha que el defensa no despejó y acabó en su propia portería (1-0).

Antes, EE. UU. había vencido a Paraguay 4-1, y Australia a Turquía 2-0.


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