Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP
Loai Mohamed

Traducido por

En vídeo: ¿Espontáneo o intencionado? La actuación del defensa argentino ante Salah suscita dudas

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
M. Salah
C. Romero
Argentina
Egipto
EE. UU.

¿Intentó Romero provocar al capitán de Egipto tras el partido?

La actitud de Cristian Romero, defensa de Argentina, ante Mohamed Salah, capitán de Egipto, tras el pitido final del partido en el Mundial 2026, ha hecho pensar que el jugador del Tottenham quería provocar al exjugador del Liverpool.

Los Faraones estuvieron a punto de eliminar al campeón en octavos, pero finalmente cayeron 2-3.

Sin embargo, Egipto no mantuvo la ventaja de dos goles y cayó 2-3.

El encuentro estuvo marcado por una gran polémica arbitral, pues los jugadores egipcios y su cuerpo técnico protestaron las decisiones del francés François Litxer.

Lee también:

Jihad Grisha: «Nos han masacrado... Los errores arbitrales contra Egipto han sido "deliberados"».

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Switzerland crest
Switzerland
SUI

Tras el pitido final, Romero celebró cerca de Salah, en un gesto que pareció buscar provocarlo.

Salah mantuvo la calma y no respondió.

Romero, autor del primer gol de Argentina en Egipto, allanó la remontada.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google