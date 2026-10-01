Carlos Espí, delantero del Real Madrid, lideró a la selección española sub-21 en una goleada contundente sobre San Marino por (13-0), la tarde de este jueves, en el marco de la fase de clasificación para la Eurocopa sub-21 de 2027, que se disputará en Albania y Serbia.

España impuso un dominio total en el partido, disputado en el Estadio de San Marino en la ciudad de Serravalle, y logró una amplia victoria que reforzó su posición al frente del Grupo 1, antes de su último enfrentamiento ante Rumanía el 6 de octubre en Ibiza.





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Espí se llevó todos los focos al anotar 5 goles completos durante el encuentro.

El joven delantero vive un buen comienzo de temporada con el Real Madrid, después de haberse incorporado al club blanco procedente del Levante el pasado verano, firmando un contrato que se extiende hasta junio de 2031.





Espí había disputado 66 partidos con el Levante durante 3 temporadas, anotando 20 goles. El delantero del Real Madrid ya había representado a España en las selecciones sub-19 y sub-20, antes de recibir su primera convocatoria con la selección sub-21 durante el actual parón.

Con la victoria sobre San Marino, España siguió al frente del Grupo 1 con dos puntos de ventaja sobre Finlandia, y afrontará la última jornada con su destino en sus propias manos en la carrera por la clasificación a la Eurocopa de 2027.



