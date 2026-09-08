El Zamalek, campeón vigente de la Liga Premier egipcia, se colocó provisionalmente en lo más alto de la clasificación de la competición tras su difícil victoria sobre el recién ascendido Abu Qir para Fertilizantes.

El Zamalek venció a su invitado Abu Qir por 2-0 en el encuentro que se disputó la noche de este martes en el estadio de El Cairo, dentro de la cuarta jornada de la competición local, a pesar de que el recién llegado a la Liga Premier amenazó la portería del conjunto blanco en más de una ocasión, e incluso superó a su rival en el porcentaje de posesión (53%) y en el número de disparos (13 frente a 8).

El Zamalek se adelantó por medio de Mohamed Ismail en el minuto 17 con un disparo fulminante "de volea", que se coló en la portería vacía del equipo visitante, después de que el guardameta Mahmoud Abdel Rahim "Genesh" saliera al encuentro del marroquí Mahmoud Bentayg.

La ocasión más peligrosa del partido llegó en el minuto 69, cuando Oday Dabbagh intentó desviar un centro de Omar Gaber al interior de la portería, pero el defensa Mohamed Dabash brilló y despejó el balón sobre la línea de gol, en una jugada llamativa.

Y a tres minutos del final del tiempo reglamentario, el suplente Ahmed Sherif aseguró los tres puntos con un segundo gol, ya que se lanzó dentro del área en un descuido de la defensa y jugó el balón por encima de Genesh.

El conjunto blanco elevó su cuenta a 10 puntos para ascender provisionalmente al primer puesto, a la espera del resto de los resultados de los partidos de la cuarta jornada.

El Zamalek aventaja a Pyramids, Al Ahly y Ceramica Cleopatra por un solo punto, teniendo en cuenta que el celeste y el rojo han jugado únicamente 3 partidos cada uno.

Esta es la tercera victoria del Zamalek en la Liga egipcia esta temporada, tras sus triunfos ante el Al Bank Al Ahly y el Suez Petrojet, mientras que el equipo tropezó con un empate frente al Ittihad de Alejandría en el arranque de la temporada.

Por su parte, Abu Qir para Fertilizantes se quedó estancado en 3 puntos en el puesto 15, tras encajar su tercera derrota consecutiva.

El Zamalek se enfrentará a su anfitrión Ghazl El Mahalla el próximo 16 de septiembre en la quinta jornada, teniendo en cuenta que antes disputará ante el Port, campeón de Yibuti, el próximo sábado en la vuelta de la ronda preliminar de la Liga de Campeones de África.

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