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Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

En vídeo: escándalo en Anfield, ¡la sonrisa del árbitro a un jugador del Arsenal abre la puerta a la conspiración!

Gabriel
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¿Qué pasó entre los dos tiempos del partido entre Liverpool y Arsenal?

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No habían pasado ni unas horas desde la polémica victoria del Arsenal por la mínima sobre el Liverpool, cuando estalló una tormenta de indignación en las redes sociales, tras la difusión de un vídeo en el que aparece el defensa del Arsenal Gabriel Magalhães intercambiando risas y bromas con el árbitro del encuentro Andy Madley entre los dos tiempos del partido.

El Arsenal había sellado el duelo cumbre con un gol decisivo marcado por Kai Havertz en la primera mitad, ampliando a tres puntos su ventaja en lo más alto de la Premier League, pero el partido no estuvo exento de una gran polémica arbitral.

El penalti polémico

El Liverpool sintió que se le privó de su derecho a un penalti evidente en el minuto 21, cuando el defensa del Arsenal Jurriën Timber agarró de forma flagrante la camiseta del delantero Alexander Isak durante un centro dentro del área.

El exárbitro Mark Halsey aseguró al diario «The Sun» que la jugada era un «penalti claro» porque impidió una ocasión manifiesta de gol, una opinión respaldada por el entrenador del Liverpool Andoni Iraola, quien dijo con tono enfadado: «Sinceramente, deberíamos haber pedido a nuestros jugadores que se dejaran caer al suelo, porque los árbitros no van a pitar la falta de otra manera. Alex fue honesto y trató de llegar al balón, y todo el mundo vio claramente que había un agarrón directo».

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La imagen que desató la indignación

Mientras la polémica en torno al penalti seguía encendida, los aficionados se percataron de otra escena aún más llamativa en el túnel de vestuarios entre las dos partes, donde aparecieron Gabriel y el árbitro Madley intercambiando bromas y risas, antes de que el defensa brasileño saludara al colegiado chocando el puño y saliera al terreno de juego.

La afición del Liverpool estalló de indignación en las redes sociales. Uno escribió: «Está claro que este árbitro tenía un jugador favorito. Al Liverpool se le privó de un penalti flagrante». Otro dijo: «No podía estar más claro», mientras un tercero comentó: «No debería haber estado bromeando en un momento así».

Por el contrario, otros defendieron al árbitro, al considerar que la escena era inocente. Uno escribió con ironía: «Una risa en el túnel, y de repente todo el mundo se convierte en experto en lenguaje corporal», y otro dijo: «¿Es que ahora el árbitro tiene prohibido hablar con los jugadores? No hay absolutamente nada malo en esto».

El Arsenal también se siente perjudicado

Por su parte, la afición del Arsenal también se sintió perjudicada por algunas decisiones, ya que el jugador del Liverpool Trey Nyoni se libró de la amonestación en el primer minuto tras una entrada imprudente sobre Martin Ødegaard, y también evitó una segunda tarjeta amarilla tras una entrada tardía sobre Havertz, de modo que el duelo cumbre terminó con una polémica arbitral que no acabará pronto.

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