En vídeo... Enzo Fernández recibe un mensaje de apoyo desde el corazón del Real Madrid

En unas declaraciones que podrían avivar aún más las especulaciones sobre el futuro de uno de los centrocampistas más destacados de Europa, el argentino Enzo Fernández, estrella del Chelsea.

El propio Enzo Fernández había avivado los rumores recientemente, tras insinuar su deseo de afrontar un nuevo reto, describir la ciudad de Madrid como «preciosa» y expresar su gran admiración por la leyenda del Real Madrid Toni Kroos, a quien considera un referente.

El internacional argentino Franco Mastantono, estrella del Real Madrid, hizo unas declaraciones llamativas sobre la incorporación de su compañero en la selección, Enzo Fernández, a las filas del Real Madrid el próximo verano.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que Enzo Fernández fiche por el Real Madrid procedente del Chelsea, Mastantono respondió con toda sencillez y franqueza: «Por supuesto que me gustaría».

Leer más:

El Real Madrid mete a Enzo Fernández en una crisis con la afición del Chelsea

El sueño europeo empuja a Enzo Fernández a cerrar la puerta a una tentadora oferta saudí



Esta declaración se produjo en una entrevista publicada por el diario «Mundo Deportivo», en la que se le preguntó a Mastantono sobre los rumores que vinculan al centrocampista del Chelsea con un traspaso al Santiago Bernabéu.

Mastantono, que se incorporó al Real Madrid el verano pasado procedente del River Plate, es uno de los jóvenes promesas del equipo blanco y podría encontrarse la próxima temporada formando pareja con su compatriota Enzo Fernández en el centro del campo del club español, en caso de que la directiva del Real Madrid consiga cerrar el fichaje.

Cabe recordar que Enzo Fernández (24 años) está considerado uno de los centrocampistas más importantes de la Premier League y tiene contrato con el Chelsea hasta el verano de 2030, lo que significa que cualquier posible traspaso requeriría el pago de una suma considerable que se prevé que supere los 100 millones de euros.