En vídeo: Entrenador tunecino critica a Yassine: «Se hace la víctima y culpa al arbitraje»

El entrenador tunecino criticó al alemán Matthias Jaissle, técnico del Al-Ahli de Yeda, por presentarse como víctima y quejarse constantemente, usando el arbitraje como excusa tras el último partido contra el Al-Fayha.

El pasado miércoles, en la jornada 29 de la Liga Roshen, Al-Ahli empató 1-1 con Al-Fayha en Al-Majma'a.

El encuentro estuvo marcado por varias decisiones arbitrales polémicas que provocaron la ira del técnico, quien habló con el árbitro al final del partido y luego arremetió contra él en la rueda de prensa.

Youssef Al-Manaei, exentrenador de Al-Adalah, Abha y Al-Ala, criticó su actitud y afirmó que transmitir ese sentimiento de injusticia a los jugadores solo perjudicará al equipo a largo plazo.

Lee también: Iván Toni no miente... Un nuevo vídeo desenmascara al árbitro del partido entre Al-Ahli y Al-Fayha

Lea también: En vídeo... Al-Hilal, Al-Nassr y Al-Ittihad impiden la suspensión de Tony y Galeno

Leer también: Vídeo: Experto arbitral prevé sanción histórica para el árbitro del Al-Ahli-Al-Fayha

Leer también: En vídeo... Un experto arbitral exculpa a Iván Tony de mentir en el incidente del cuarto árbitro

En el programa «Dourina Ghir» afirmó: «Si el Al-Ahli sigue alimentando este clima, los jugadores y el entrenador perderán concentración en los próximos partidos por sentir tanta injusticia».

Y añadió: «Vimos el comportamiento de Yassir cuando habló con el árbitro de forma tensa tras el partido, y esto puede afectar a los próximos encuentros, por lo que hay que aislar al entrenador y a los jugadores de esos incidentes».

Concluyó: «El Al-Ahli puede reclamar lo que considera justo, pero no debe culpar al arbitraje del resultado. El partido terminó en empate y los jugadores deben centrarse en los próximos encuentros y asumir su responsabilidad, sin victimismo».

Y continuó: «La charla de Yaislah con el árbitro tras el partido no sirve de nada, ya que no va a cambiar la decisión ni a repetir el partido, sino que solo transmite el sentimiento de injusticia a los jugadores, desvía la opinión pública de los aspectos técnicos y se coloca a sí mismo, a los jugadores, a la directiva y a la afición en el papel de víctimas».

Y concluyó: «Quiere que todos crean que le robaron el partido y que el árbitro es el culpable, pero todos vieron el encuentro: Al-Ahli cometió muchos errores y Al-Fayha no robó nada».