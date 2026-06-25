Leroy Sané abrió el marcador a los 109 segundos para Alemania ante Ecuador, este jueves en la tercera jornada del Grupo 5 del Mundial 2026.

Sané tardó solo 1 minuto y 49 segundos, el segundo tanto más rápido de Alemania en Copas del Mundo, solo superado por el gol de Ernst Lener a Austria en 1934.









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Con este tanto, Alemania se convirtió en la primera selección en llegar a 10 goles en el torneo.

Antes del tanto, Ecuador reclamó una falta de Alexander Pavlović sobre Pedro Vitti, pero el gol fue convalidado.



