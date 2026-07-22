En vídeo: en su cumpleaños... Haaland celebra por todo lo alto junto a una estrella árabe

El noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, eligió la ciudad francesa de Saint-Tropez para celebrar su 26º cumpleaños, en un ambiente veraniego y con la presencia de varios de sus amigos.

Haaland publicó en sus cuentas de las redes sociales imágenes de la celebración, a la que asistió la estrella argelina Riyad Mahrez.

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La cadena francesa "RMC" comentó el acontecimiento diciendo: "Haaland celebró su cumpleaños en Saint-Tropez, en compañía de Mahrez en particular".

La celebración tuvo lugar en un lujoso ambiente veraniego en las playas de la Riviera francesa, donde muchas estrellas del fútbol prefieren pasar parte de sus vacaciones anuales antes de los preparativos para la próxima temporada.

Mahrez había jugado junto a Haaland en las filas del City en la temporada 2022-2023, antes de que la estrella argelina se marchara al Al Ahli saudí, club que también abandonó este verano y del que aún no ha definido su nuevo equipo.







