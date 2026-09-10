"La afición del ManU está sedienta". Esta frase resume la escena en el Teatro de los Sueños, donde el Manchester United, ausente durante mucho tiempo de sus glorias europeas, volvió a decir su palabra con fuerza.

El Man United arrolló a su invitado, el Qarabag azerbaiyano, con un contundente 3-0 en la primera mitad, en el marco de la Liga de Campeones de Europa.

El Manchester United entró al encuentro con presión ofensiva desde el inicio, y no dejó ninguna oportunidad a los visitantes para tomar aire.

El primer gol llegó en el minuto 26, tras una jugada técnica por la banda izquierda. El lateral Patrick Dorgu se internó y envió un centro raso preciso, que el brasileño Matheus Cunha, portador de la camiseta número 10, remató directamente al fondo de las mallas, anunciando la ventaja de los Red Devils.

Y en el minuto 42, le tocó el turno al capitán Bruno Fernandes para firmar el segundo gol de una manera especial.

Tras un rápido contragolpe, el belga Youri Tielemans, centrocampista del Qarabag, sorprendió a todos con un pase errado en el centro del campo, que Bruno Fernandes convirtió en una oportunidad de oro, ya que recibió el balón y lo remató con confianza al fondo de la red, marcando el segundo gol del Manchester United.

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Y en el minuto 44, llegó el momento más bello: un rápido ataque que llegó al esloveno Benjamin Sesko, quien se quedó solo ante el portero y lo regateó con habilidad antes de colocar el balón con tranquilidad en la portería vacía, pese al intento de un defensa del Qarabag de despejarlo desde la línea de gol. El resultado quedó así en 3-0 para el Manchester United al final de la primera mitad.