En vídeo: el seleccionador de Marruecos acapara la atención con la alegría de los Leones tras derrotar a Holanda

En medio del bullicio y las lágrimas, Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, dejó que el corazón se impusiera a la razón tras lograr que los Leones del Atlas superaran el obstáculo de Holanda.

Ignoró cámaras y jugadores unos instantes y, con paso firme, subió a la grada donde le esperaba su familia. Un gesto humano que acaparó la atención en el estadio de Monterrey tras una noche mundialista inolvidable.

Tras 120 minutos de lucha y un 1-1, Marruecos y Holanda se midieron en los penaltis en la ronda de 32 del Mundial 2026.

Los penaltis favorecieron a los Leones, que avanzaron a octavos, donde les aguarda Canadá, vencedora 1-0 ante Sudáfrica en el debut de la ronda.

Al escuchar el pitido final, Wahbi no corrió hacia sus jugadores; se dio la vuelta y subió unos escalones para abrazar a su familia y compartir su alegría. Un beso, una risa, una lágrima... Después volvió al campo para seguir la fiesta con sus héroes, que habían tumbado a los «molinos».

Con esta victoria, Marruecos se tomó la revancha ante Holanda, que le había derrotado en su único enfrentamiento mundialista en la fase de grupos de 1994 en Orlando, y los Leones fijaron una nueva cita con Canadá, rival al que ya venció en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Catar 2022, en su camino hacia la histórica semifinal.