En vídeo: el seleccionador, amenazado de muerte, huye tras la eliminación del Mundial

Las primeras imágenes mostraron a Hong Myung-bo, con gorra y mascarilla, en el aeropuerto de Incheon, listo para viajar a Estados Unidos apenas 48 horas después de regresar a Seúl, donde fue recibido con hostilidad.

Según el diario español «Marca», el exseleccionador viajaba el jueves a Los Ángeles para escapar de las amenazas de muerte recibidas tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026.

Antes de partir, Hong Myung-bo evitó mostrar su rostro ante los medios, visiblemente afectado por la ira popular desatada.

El martes, tras regresar con la selección, escuchó por altavoces: «¡Fuera, Hong Myung-bo! ¡Vete al infierno!».

En Seúl aparecieron carteles en su contra y algunos comercios le prohibieron la entrada.

«Marca» confirmó que el excapitán de Corea del Sur, uno de los jugadores más destacados de la historia de su país, partió «por motivos de seguridad» tras recibir amenazas de muerte a raíz de la eliminación.

Antes de irse, negó desavenencias internas o la suspensión del jugador Jens Kastrup y afirmó: «Tengo algo que decir, pero esta historia saldrá a la luz algún día».

La selección coreana debutó en México con un 2-1 sobre la República Checa, pero luego perdió 1-0 ante México y Sudáfrica, lo que significó su eliminación en la fase de grupos.

Es su segunda etapa al frente de la selección que acaba en eliminación prematura, como en el Mundial 2014, por lo que asumió «toda la responsabilidad» y dimitió el domingo.

La crisis llegó a la política cuando el presidente Lee Jae-myung tildó la eliminación de «sorprendente» y pidió al Ministerio de Deportes investigar al legendario futbolista, autor de 136 partidos internacionales y ganador del Balón de Bronce en 2002.

«Aceleraremos las reformas en la gestión del deporte para que esto no vuelva a ocurrir», afirmó el presidente.