Liverpool logró una emocionante victoria a domicilio sobre el LASK austriaco por 6-3, en el partido que ambos disputaron esta tarde del miércoles en el estadio "Raiffeisen Arena", correspondiente a la segunda jornada de la fase previa de la Liga de Campeones de Europa.

Con una alineación que es la tercera más joven de su historia continental, con una media de edad de 24 años y 186 días —según la red "Opta"—, Liverpool entró al campo para convertir la noche del LASK austriaco en una pesadilla, antes de que el propio partido se transformara en una locura futbolística increíble.

La primera mitad: diluvio rojo

Liverpool no concedió a su anfitrión ni un momento para tomar aire. La historia comenzó en el minuto 22, cuando el defensa uruguayo Ronald Araújo se elevó para conectar un centro milimétrico de Kostas Tsimikas y estrenar su cuenta goleadora con la camiseta de Liverpool con un cabezazo inapelable.

Apenas dos minutos después, el francés Bradley Barcola golpeó en el minuto 24 aprovechando un pase de Luis Comas para anunciar su primer gol.

Y antes de que el LASK se recuperara, el propio Comas volvió para pasar de asistente a goleador en el minuto 27, tras un pase de Jeremie Frimpong, firmando el tercer tanto.

El cierre de los primeros 45 minutos fue de lujo en el minuto 37, cuando Barcola recibió un pase magistral de Florian Wirtz para firmar su doblete personal y el cuarto de su equipo, poniendo fin a una primera mitad histórica con un 4-0.

La segunda mitad: locura futbolística

El guion cambió después del descanso. Liverpool siguió golpeando en el minuto 51 a través de Jeremie Frimpong, tras un segundo centro del destacado Tsimikas, para poner el 5-0.

Aquí todos pensaron que el partido había terminado, pero el LASK se negó a rendirse. Robert Ljubicic recortó distancias en el minuto 63 tras un pase de Ivan Debango.

Eso ocurrió antes de que el hombre del partido, Bradley Barcola, respondiera con dureza en el minuto 66, marcando su tercer gol, un "hat-trick" histórico en su primer partido europeo, tras un pase de Frimpong, para poner el 6-1.

Los últimos minutos vivieron una reacción austriaca enloquecida, ya que el suplente Florian Flecker marcó dos goles consecutivos en los minutos 74 y 78 con dos asistencias decisivas del mismo creador, Debango, para recortar la diferencia a 6-3 y poner a Liverpool bajo presión hasta el silbato final.







