El portugués Domingos Soares, director ejecutivo del club saudí Al-Ittihad, reveló el motivo de la elección del entrenador alemán Jens Wissing para dirigir al primer equipo durante la próxima temporada, en sustitución del portugués Sérgio Conceição.

El Al-Ittihad anunció el nombramiento de Wissing como director técnico del primer equipo, en sustitución de Conceição, quien fue destituido de su cargo tras el final de la temporada pasada, después de fracasar en llevar al equipo a conquistar título alguno.

Soares señaló en un vídeo publicado por el Al-Ittihad a través de su cuenta oficial en "X": "La elección de nuestro entrenador, el señor Jens Wissing, fue muy importante y una parte fundamental de la preparación para la nueva temporada".

Y añadió: "Conocemos al señor Wissing desde hace tiempo, y trabajé con él en el pasado; sabemos que es un entrenador joven, muy talentoso y ambicioso, y tiene un fuerte deseo de triunfar con el Al-Ittihad".

Y agregó: "En cuanto al cuerpo técnico que lo acompaña, es una mezcla de entrenadores asistentes internacionales de distintas regiones, y también de entrenadores saudíes".

Y concluyó: "La integración de estas habilidades nos lleva a un nuevo nivel, y creo que es el nivel adecuado para lograr los resultados correctos en las próximas semanas y meses".

Cabe recordar que la experiencia más exitosa en la carrera de Wissing fue en la segunda mitad de la temporada pasada, cuando dirigió al club japonés Gamba Osaka hasta conquistar el título de la Liga de Campeones de Asia 2 de 2025 por primera vez en su historia, tras vencer al Al-Nassr en el partido final.