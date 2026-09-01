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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

En vídeo: el presidente del Al-Hilal desmiente las acusaciones de manipulación y revela los entresijos de la salida de Benzema

Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
1ª División
K. Benzema
Arabia Saudí
Francia

El delantero francés abandonó al club tras medio temporada de su fichaje

El príncipe Nawaf bin Saad, presidente del club Al Hilal, respondió a las acusaciones que ha recibido el club sobre manipulación financiera, en medio de los potentes fichajes que ha cerrado "El Líder" durante el actual periodo de transferencias veraniego.

El príncipe Nawaf bin Saad afirmó, en declaraciones recogidas por el periodista saudí Maan Al Quiae: "Al Hilal es el único club que hace públicas sus cuentas financieras, y ya declaré anteriormente el volumen del apoyo financiero del príncipe Al Waleed bin Talal".

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Y añadió: "Todas las cifras están registradas y contabilizadas, y el Fondo de Inversión Pública representa al Estado, por lo que todos deben respetar a esas instituciones y tenerlas en gran consideración, porque lo que está ocurriendo ahora es una acusación de manipulación contra los organismos del Estado".

Y prosiguió: "Las dos instituciones más señaladas por las acusaciones son el Fondo de Inversión Pública y el Ministerio del Deporte, y esto no debería ser así; debemos respetar a los organismos del Estado, y quien hace eso no es consciente de la gravedad de su acto. Estamos en un país gobernado por la ley islámica antes que por el derecho".

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Por otra parte, el presidente del Al Hilal reveló los entresijos de la firma de un acuerdo de rescisión económica con el delantero francés Karim Benzema, que abandonó el equipo tras apenas medio temporada de su fichaje procedente del Al Ittihad, en el pasado mercado invernal.

Y explicó: "Agradezco a Karim (Benzema) el trato, que se llevó a cabo con toda distinción y profesionalidad, pues su decisión de marcharse fue deportiva, y aceptó la decisión. Es un gran jugador, no fue descartado, sino que se puso fin al contrato de mutuo acuerdo".

Y continuó: "Con la presencia de (Ollie) Watkins, las oportunidades de participación de Karim disminuyeron, y las hubo, pero había que ser sincero con él sobre la situación general del club. La rescisión se realizó de buena forma, lo que refleja la cooperación que se dio entre el club y el jugador".

Y concluyó: "Karim es un gran jugador, posee una historia enorme, y es un jugador importante en la historia del fútbol mundial. Le deseamos mucho éxito".

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