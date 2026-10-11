En vídeo: el Manchester City lanza una advertencia al PSG con una goleada al Liverpool

El Manchester City aprovechó al máximo la inferioridad numérica de su anfitrión, el Liverpool, para vencer (3-0) en Anfield este domingo, en el marco de la sexta jornada de la Premier League.

Con esta victoria, el City reforzó su liderato en la Premier League, firmando el pleno con 18 puntos de 6 partidos, mientras el Liverpool se quedó estancado en 9 puntos, en la novena posición.

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La primera mitad fue de nivel discreto por parte de ambos equipos y terminó con empate sin goles, pero los visitantes arrollaron a los locales en el segundo tiempo.

En el minuto 62, Ryan Gravenberch, jugador del Liverpool, fue expulsado tras recibir dos amonestaciones. Y el City no necesitó más de 3 minutos después de la tarjeta roja para marcar su primer gol por medio de Erling Haaland, que remató con fuerza desde dentro del área.

Rápidamente, en el minuto 65, el suplente belga Jérémy Doku añadió el segundo gol con un disparo magnífico, antes de que el francés Rayan Cherki cerrara el triplete, en el minuto 78, tras un regate destacado al defensa del Liverpool, Jérémie Frimpong.

El partido de hoy era el primero del City desde que una comisión independiente lo declarara culpable de infringir las normas financieras de la Premier League durante 9 años, un fallo que el club ha recurrido.

El Manchester City se prepara para enfrentarse a su invitado, el Paris Saint-Germain francés, el próximo miércoles en el Etihad Stadium, en el marco de la primera ronda de la Champions League.



