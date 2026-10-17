La estrella noruega Erling Haaland guio a su equipo, el Manchester City, al triunfo ante su invitado Ipswich Town (3-2), este sábado, en la séptima jornada de la Premier League.

Con esta victoria, el City elevó su cuenta a 21 puntos y se mantiene en el liderato de la competición con pleno de puntos, mientras que el Ipswich Town se quedó estancado en 9 puntos, en la décima posición.





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Phil Foden adelantó al Manchester City en el minuto 19, tras una asistencia de su compañero Jeremy Doku, pero los visitantes lograron el empate rápidamente, en el minuto 21, después de que Daizen Maeda quedara solo ante el portero al recibir un pase de Abdul Wattara.

En el minuto 34, la estrella noruega Erling Haaland devolvió la ventaja a los locales al marcar el segundo gol de cabeza, tras un centro de su compañero croata Mateo Kovacic.

Haaland firmó el tercer gol del City en el minuto 69, en una jugada en la que superó al defensa con su potencia física antes de definir con precisión al fondo de la red.

Emoción en los últimos minutos

Los últimos minutos del partido estuvieron cargados de emoción, ya que el delantero noruego marcó un nuevo gol para el conjunto celeste, en el minuto 85, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego.

Las esperanzas regresaron al Ipswich Town cuando el árbitro señaló un penalti sobre el defensa del City, Marc Guehi, y Zian Flemming lo transformó con éxito en el minuto 90, anotando el segundo gol de los visitantes.

El City consiguió mantener el resultado (3-2) en lo que restaba de partido, para volver a la senda de las victorias después de su última derrota en casa ante el Paris Saint-Germain (4-2), en la segunda jornada de la Liga de Campeones de Europa.



