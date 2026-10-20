El Liverpool logró una emocionante victoria por 4-3 ante el Villarreal después de haber ido perdiendo por dos goles en el partido que enfrentó a ambos equipos en el estadio "Anfield" la tarde de este martes, en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, mientras que el Manchester City arrolló a su invitado, el AEK Atenas griego, por cinco goles a uno en el estadio "Etihad".

El Liverpool ganó por tercer partido consecutivo para firmar el pleno de puntos y ocupar el segundo lugar en la tabla de clasificación con 9 puntos, por detrás del París Saint-Germain por diferencia de goles.

Mientras tanto, el Villarreal ocupó el puesto 19 con tan solo 3 puntos.

Por el contrario, el Manchester City llegó a los seis puntos en el sexto lugar, curando sus heridas tras la derrota ante el París Saint-Germain en la jornada pasada.

En cuanto al AEK Atenas, ocupó el puesto 27 con 3 puntos.

La remontada del Liverpool

En el partido del Liverpool, el Villarreal se adelantó con dos goles tempranos por medio de Giorgi Mikautadze y Sergi Cardona en los minutos 4 y 29, mientras que un error de Virgil van Dijk, al devolver el balón a su portero, provocó el primer tanto.

Pero el Liverpool reaccionó y respondió con dos goles antes del final de la primera parte, obra de Alexis Mac Allister y Ronald Araújo en los minutos 36 y 45+3 respectivamente.

Mac Allister volvió a aparecer para dar al equipo inglés la ventaja por primera vez en el partido con un gol en el minuto 65, y cuatro minutos después Florian Wirtz amplió la ventaja con un cuarto gol.

Sin embargo, el Villarreal no se rindió, pues marcó un tercer gol obra de Tani Oluwaseyi a 3 minutos del final del tiempo reglamentario del partido, pero el tiempo no le alcanzó para lograr el empate.

Foden brilla en la ausencia de Haaland

Y en el partido del Manchester City, Elliot Anderson adelantó al equipo celeste con un gol a los 12 minutos del inicio del partido, y luego Phil Foden amplió la ventaja con un segundo gol en el minuto 34.

Pero el AEK Atenas recortó distancias con un gol de Stavros Pilios a los 7 minutos del inicio de la segunda parte; aun así, Rayan Cherki restableció la diferencia de dos goles en el minuto 57.

Foden marcó otros dos goles en los minutos 65 y 76 para completar el "hat-trick" y guiar al equipo celeste a una gran victoria en la ausencia del goleador Erling Haaland, a quien el entrenador Enzo Maresca prefirió dar descanso y mantener en el banquillo durante todo el partido.