El empate 2-2 entre Holanda y Japón en el estadio «AT&T» dejó cifras destacadas.

Ambas selecciones, junto a Suecia y Túnez, integran el Grupo F, una llave equilibrada donde todas luchan por avanzar a la fase eliminatoria.

Según la cuenta de estadísticas «Mr. Sheph», Crisencio Samfer es el segundo holandés en marcar un gol tres minutos después de ver la amarilla, tras Wim Kieft en 1990. El primero fue Wim Kieft, en el 1-1 ante Egipto en el Mundial de 1990.

Además, Ryan Gravenberch dio dos asistencias, siendo el primer jugador del Liverpool en lograrlo en un mismo partido y el primer holandés desde Denzel Dumfries en 2022.

Además, Daichi Kamada anotó de cabeza el empate para Japón, el cuarto tanto de este tipo en la historia mundialista del país, tras los de Hidetoshi Nakata en 2002, los de Shinji Okazaki en 2014 y los de Yuya Osako en 2018.

Además, es el segundo tanto de Japón en Copas del Mundo marcado después del minuto 85, tras el empate de Shinji Okazaki en el 87’ contra Dinamarca en 2010.