Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

En vídeo: el golazo de Musiala sacude el trono del Real Madrid en el Mundial

Alemania vs Curacao
Alemania
Curacao
World Cup
J. Musiala
Real Madrid
Bayern Múnich
Primera División
Bundesliga
Liga de Campeones
Alemania
Curazao
EE. UU.
España

De Múnich al Mundial... Un gol que hizo historia

Jamal Musiala, estrella de Alemania, participó en la goleada ante Curazao el domingo en el estadio NRG, en el Grupo 5 de la Copa del Mundo 2026.

Musiala marcó el cuarto gol de Alemania al inicio del segundo tiempo, en el minuto 47, Tras un pase magistral de Joshua Kimmich, controló dentro del área y remató con la izquierda al fondo de la red.

Además, su tanto hizo historia: según la cuenta francesa «Stats Foot», el gol del jugador del Bayern elevó a 80 la cifra de dianas marcadas por futbolistas del club bávaro en toda la Copa del Mundo.

Así, el Bayern superó el récord del Real Madrid, que tenía 79.

El Grupo E, que también integra a Ecuador y Costa de Marfil, muestra un claro desequilibrio de experiencia, por lo que la lucha por las dos plazas a la siguiente ronda cobra especial importancia.

Anuncios