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La selección sub-17 de Argelia escribió un nuevo capítulo en su historia tras lograr una victoria valiosa y trabajada por 1-0 ante la República Dominicana, en el partido de la última jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-17. Con este resultado, sella oficialmente su billete para la siguiente ronda y confirma que es una de las selecciones emergentes más destacadas del torneo.

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El partido disputado este viernes no fue un simple encuentro más en el cierre de la fase de grupos, sino una especie de final anticipada sin término medio: ambas selecciones saltaron al campo sabiendo que solo la victoria les daría el billete para la siguiente ronda y la alegría de la clasificación a su afición.

Desde los primeros minutos, la determinación se reflejó en los rostros de los jugadores argelinos, que afrontaron el choque con mucha concentración y gran confianza, se adueñaron del centro del campo y buscaron la portería rival por todas las vías, mientras que la selección dominicana apostó por el orden defensivo y los contragolpes rápidos.

El momento decisivo llegó en el minuto 27, cuando la estrella Yacine Abed logró descifrar una sólida defensa y firmó de forma magnífica el único gol del partido, con el que encendió las gradas y dio a su selección una ventaja que mantuvo hasta el final.

El tanto de Abed no fue un gol cualquiera: fue el billete para la clasificación y un momento de reivindicación personal. Dio a sus compañeros un enorme impulso anímico y les permitió jugar con mayor soltura el resto del encuentro.

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Tras el gol, la República Dominicana intentó volver al partido e intensificó sus ataques en busca del empate, pero la defensa argelina respondió y firmó una de sus mejores actuaciones del torneo, con gran solidez y un orden impecable, sin conceder al rival ninguna ocasión clara de gol.

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En la segunda parte, el guion cambió por completo: Argelia retrocedió algo para proteger el resultado y apostó por el contragolpe, mientras que la República Dominicana presionó con todas sus fuerzas, aunque sin éxito ante la valentía del portero argelino y de su línea defensiva.

Los últimos minutos fueron los más duros para la afición argelina, que vivió con los nervios a flor de piel hasta el pitido final, cuando el árbitro decretó el triunfo de Argelia por 1-0 y su merecida clasificación para los dieciseisavos de final, un gran logro para la selección árabe.

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Con esta victoria, Argelia llegó a 6 puntos y se situó segunda de su grupo, por detrás de Chile por diferencia de goles, tras sumar dos victorias y una derrota en un recorrido marcado por el espíritu combativo y la fuerte personalidad.

Por su parte, la República Dominicana se quedó con 4 puntos en la tercera posición de la clasificación del grupo y mantiene la esperanza de avanzar como una de las mejores terceras, a la espera de los resultados de los grupos que aún no han disputado la última jornada.

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Este triunfo confirma que el fútbol argelino va por buen camino en las categorías inferiores y que esta generación cuenta con talentos capaces de construir el futuro y llevar bien alto la bandera de Argelia en la escena internacional.