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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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En vídeo: el gol de Bono rompe una racha marroquí que duraba desde el tanto de Cristiano Ronaldo

Marruecos vs Haití
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Haití sorprendió a Marruecos con un gol que le dio la ventaja

Haití acabó con la racha positiva de Marruecos en la tercera jornada del Mundial 2026.

Haití empezó fuerte y se adelantó en el minuto 10 con un autogol de Yassine Bono tras una talonada de Leni Joseph.

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Fue la primera vez que Marruecos se vio por detrás en el marcador en la fase de grupos desde el 20-6-2018, cuando perdió 1-0 ante Portugal en Rusia.

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El gol de los “marineros” lo marcó Cristiano Ronaldo en el minuto 4.

Antes, los “Leones del Atlas” habían empatado con Brasil (1-1) y vencido a Escocia (1-0).


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