En un escenario dramático, el Zamalek arrancó una victoria agónica y valiosa en pleno corazón de la capital, Kigali, al superar a su anfitrión, el Rayon Sports (Jiyush Ruandés), por un gol a cero en el minuto 89, en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones de África, poniendo así un pie en la fase de grupos.

El partido, que parecía encaminado a un frustrante empate sin goles, se transformó en un instante en un triunfo heroico, con dos protagonistas: el portero El Mahdi Soliman, que mantuvo su portería a cero, y el suplente Nasser Mansi, que se negó a volver con las manos vacías.

Primer tiempo en blanco: ocasiones a montones y un derroche extraño

El encuentro comenzó rápido y emocionante. En el minuto 7, el equipo ruandés desperdició su primera oportunidad, y el Zamalek respondió rápidamente con un mano a mano fallado por Odai Al Dabbagh en el minuto 10, y después otra ocasión clara que desperdició Shikabala en el minuto 14.

Con el paso del tiempo, el peligro ruandés fue en aumento y El Mahdi Soliman se erigió como el primer héroe del Zamalek, al despejar con maestría un potente disparo en el minuto 26 y luego salvar un mano a mano con una parada (33).

Omar Gaber intentó descifrar el código con un disparo en el minuto 41 que la defensa ruandesa sacó, y el primer tiempo terminó con empate sin goles.





Una segunda parte de locura: gol anulado y portería vacía desperdiciada

Con el inicio de la segunda parte, el equipo ruandés mantuvo su presión y su delantero disparó por encima de la portería en el minuto 51, antes de llegar el momento más emocionante (53), cuando el conjunto ruandés marcó un gol que el árbitro anuló por fuera de juego.

El cuerpo técnico del Zamalek intervino en el minuto 57 con un doble cambio: salieron Abdallah El Said y Hossam Ashraf y entraron Mahmoud Gehad y Echo para dar vida al ataque. Fatouh estuvo cerca de adelantarse en el marcador (59), pero desperdició una nueva ocasión.

En el minuto 74, el equipo ruandés intensificó su presión, y luego llegó la ocasión más peligrosa del partido (79), cuando el delantero ruandés se quedó completamente solo ante la portería vacía del Zamalek tras una salida en falso de El Mahdi Soliman, pero disparó de forma sumamente extraña fuera de los tres palos, desperdiciando un gol imposible de fallar y dando al Zamalek un beso de vida.





Mansi dice la última palabra

Y cuando todos se preparaban ya para el empate, el castigo blanco llegó de forma severa: en el minuto 89, y tras una jugada bien organizada, apareció el suplente Nasser Mansi para firmar el gol de la victoria agónica, silenciar a la afición de Kigali y convertir el frustrante empate en un valioso triunfo a domicilio.

Con esta victoria, el Zamalek pone pie y medio en la fase de grupos, pues le basta con empatar con cualquier resultado en el partido de vuelta en El Cairo, mientras que el equipo ruandés queda obligado a ganar por dos goles de diferencia para lograr la sorpresa.











