En vídeo: el eterno salvador de España le da la ventaja frente a Austria

Mikel Oyarzabal abrió el marcador para España ante Austria en el minuto 36 de los octavos de final del Mundial 2026.

El tanto del delantero de la Real Sociedad llegó después de que se anulara el gol previo de su compañero, el lateral Marc Cucurella, por una colisión con el portero austriaco Alexander Schlager.

Con este tanto, Oyarzabal alcanza 15 goles en sus últimos 15 partidos con la selección.





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Además, es el primer tanto de España en eliminatorias desde el 3-0 a Rusia en octavos del Mundial 2018.

España lideró su grupo con 7 puntos (victorias 4-0 ante Arabia Saudí y 1-0 ante Uruguay, y empate 0-0 con Cabo Verde), y Austria terminó segunda con 4.



