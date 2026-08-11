El rumano Cosmin Olăroiu, director técnico del Al Jazira de los Emiratos, subrayó la importancia del partido ante el Al Ittihad saudí en la Liga de Campeones de Élite de Asia, al considerar que definirá el rumbo de toda la temporada.

El Al Ittihad se enfrenta al Al Jazira hoy martes, en el estadio Mohammed bin Zayed de la capital emiratí, Abu Dabi, en la ronda preliminar clasificatoria para la fase de liga del torneo de Élite asiático.

Olăroiu declaró en unas manifestaciones a los canales de "Abu Dhabi Sports": "El partido ante el Al Ittihad es una prueba muy buena para nosotros, sabremos dónde estamos y qué necesitamos hacer, cuáles son nuestras verdaderas posibilidades y quién puede desenvolverse bien bajo presión".

Y añadió: "Es un gran desafío, pero al mismo tiempo el partido es una excelente oportunidad para evaluar al grupo de la mejor manera posible".

Sobre la dificultad de disputar un partido de tal calibre al inicio de la temporada, el técnico rumano dijo: "No podemos cambiar nada, tenemos que afrontarlo como una prueba que nos revela nuestra identidad en esta etapa".

Y concluyó: "Después de ese partido, sabremos con mayor precisión hasta dónde queremos llegar, qué debe cambiar y en qué debemos trabajar; este tipo de partidos nos dará muchos indicadores importantes".

Cabe recordar que este partido será el primero oficial que dispute Cosmin Olăroiu al frente de la dirección técnica del Al Jazira, al igual que ocurre con el técnico alemán Jens Wissing con el club Al Ittihad.