¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-QAT-UAEAFP

Traducido por

En video: el entrenador de Al Jazira: el partido ante Al Ittihad definirá los rasgos de toda la temporada

Al-Jazira vs Al Ittihad
Al-Jazira
Al Ittihad
AFC Champions League - Clasificacion
C. Olaroiu
Emiratos Árabes Unidos
Arabia Saudí
Rumanía

Cosmin Olăroiu regresará para enfrentarse a los "Tigres"

El rumano Cosmin Olăroiu, director técnico del Al Jazira de los Emiratos, subrayó la importancia del partido ante el Al Ittihad saudí en la Liga de Campeones de Élite de Asia, al considerar que definirá el rumbo de toda la temporada.

El Al Ittihad se enfrenta al Al Jazira hoy martes, en el estadio Mohammed bin Zayed de la capital emiratí, Abu Dabi, en la ronda preliminar clasificatoria para la fase de liga del torneo de Élite asiático.

Olăroiu declaró en unas manifestaciones a los canales de "Abu Dhabi Sports": "El partido ante el Al Ittihad es una prueba muy buena para nosotros, sabremos dónde estamos y qué necesitamos hacer, cuáles son nuestras verdaderas posibilidades y quién puede desenvolverse bien bajo presión".

Y añadió: "Es un gran desafío, pero al mismo tiempo el partido es una excelente oportunidad para evaluar al grupo de la mejor manera posible".

Entradas para los partidos de la Liga Roshn Saudí¡Compra tu entrada ahora!

1ª División
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK
1ª División
Hatta crest
Hatta
HAT
Al-Jazira crest
Al-Jazira
ALJ

Sobre la dificultad de disputar un partido de tal calibre al inicio de la temporada, el técnico rumano dijo: "No podemos cambiar nada, tenemos que afrontarlo como una prueba que nos revela nuestra identidad en esta etapa".

Y concluyó: "Después de ese partido, sabremos con mayor precisión hasta dónde queremos llegar, qué debe cambiar y en qué debemos trabajar; este tipo de partidos nos dará muchos indicadores importantes".

Cabe recordar que este partido será el primero oficial que dispute Cosmin Olăroiu al frente de la dirección técnica del Al Jazira, al igual que ocurre con el técnico alemán Jens Wissing con el club Al Ittihad.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google