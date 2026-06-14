El Ejército Real venció 2-1 al Wydad de Casablanca el domingo, en la 24.ª jornada de la Liga Profesional de Marruecos.

El equipo militar se adelantó con un gol de Youssef El Fahli en el minuto 38.

El Wydad no logró empatar, por lo que el primer tiempo terminó con el Ejército Real en ventaja por un gol.

En el 51', Ahmed Hamoudan amplió la ventaja.

El Wydad recortó distancias con un penalti transformado por Hakim Ziyech en el 63'.

El Real Ejército suma 48 puntos y lidera la Liga Profesional de Marruecos, mientras que el Wydad se queda con 43 en cuarta posición.

En la misma jornada, el Raja de Casablanca empató 1-1 con el Unión de Tawarga.

El Union de Tawarka se adelantó en el 58' con gol de Yassin Bamo, aunque el Raja igualó en el 84' por medio de Bissar Halimi.

El Raja llega a 43 puntos y es quinto, mientras que el Union de Tawarka se queda con 21 en el puesto 13.