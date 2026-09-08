El Manchester City logró una valiosa y merecida victoria a domicilio frente al Oporto por dos goles a cero, en el duelo que enfrentó a ambos equipos la noche del martes en el estadio "Do Dragão", correspondiente a la primera jornada de la fase de liga de la Champions League.

El partido comenzó con calma y cautela por parte de ambos conjuntos hasta el minuto 15, cuando el Oporto sorprendió a su invitado con una internada de Gabriel Veiga por la banda izquierda, quien recibió el balón dentro del área y lo remató raso, brillando el portero Gianluigi Donnarumma al despejarlo, antes de que el árbitro señalara fuera de juego. La respuesta rápida del City llegó a través de Antoine Semenyo con un potente disparo desde fuera del área que el portero Diogo Costa atrapó con seguridad.

El City impuso su dominio progresivo y estuvo a punto de abrir el marcador en el minuto 21 tras un arranque de Phil Foden por la banda izquierda, quien envió a continuación un centro medido al que se elevó Erling Haaland dirigiendo un potente cabezazo que Costa desvió a saque de esquina. La estrella noruega volvió a amenazar la portería en el minuto 27 con otro cabezazo que pasó por encima del larguero.

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La presión inglesa continuó; Foden desperdició una clara ocasión de gol en el minuto 29 tras un pase interior destacado de Rayan Cherki que lo dejó solo y sin marca dentro del área, pero su disparo raso encontró a Costa atento.

En el minuto 32, el portero portugués prosiguió con su brillante actuación al privar al City de un gol cantado por partida doble, después de detener un potente disparo de Haaland que remataba un centro raso, antes de que el rechace le quedara a Cherki, quien volvió a disparar para que Costa lo negara con maestría.

Con el inicio de la segunda mitad, el City logró descifrar la red de manera temprana, concretamente en el minuto 47, después de que Haaland se elevara a un centro medido de Enzo Fernández, rematando de cabeza un balón que golpeó en el poste y luego se alojó en la portería, anunciando la ventaja de los visitantes con un primer gol.

El Oporto intentó volver al marcador; Alan Varela ejecutó un peligroso disparo con rosca desde los límites del área en el minuto 57 que pasó rozando el poste, seguido de otra ocasión en el minuto 62 con un disparo raso de William Gomes que también rozó el poste.

Donnarumma estuvo a punto de costarle caro a su equipo en el minuto 66 tras un error en el despeje del balón que chocó con Gomes y pasó pegado al poste, y Nuri apareció en el minuto 86 con un potente disparo desde los límites del área que pasó por poco junto al poste.

Haaland disparó el tiro de gracia contra el Oporto en el tiempo añadido, tras rematar un pase de Nuri dentro del área, disparando un balón raso directo que se alojó en la red, finalizando el encuentro con victoria del City (2-0).

Con esta victoria continental, el Manchester City dirige rápidamente su mirada hacia el esperado "derbi" ante su vecino el Manchester United el próximo domingo en el estadio "Old Trafford", donde el bloque del entrenador Enzo Maresca busca mantener sus fuertes actuaciones y conservar el pleno de puntos tras lograr 3 victorias consecutivas en el arranque de la Premier League.