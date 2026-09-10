El Bayern Múnich alemán arrancó su andadura en la Liga de Campeones de Europa este jueves con una goleada contundente ante su visitante, el Bodø/Glimt noruego (5-0), en el estadio Allianz Arena.

La primera mitad terminó con empate sin goles, después de que el gigante bávaro no lograra transformar sus ocasiones en tantos, mientras que la defensa del Bodø/Glimt consiguió resistir de forma notable y reducir el peligro de los locales, especialmente en la primera media hora del encuentro.

Lee también

Fundado por aficionados del Barcelona: ¿qué sabemos del nuevo club de Messi?

Ferran Torres opina sobre la candidatura del Barcelona y el Real Madrid al título europeo

Pero al comienzo de la segunda mitad, Jamal Musiala abrió el marcador para el Bayern en el minuto 47, con un disparo desde cerca de la portería.





Harry Kane añadió el segundo gol en el minuto 61, cuando remató de cabeza tras un tiro libre de Michael Olise, y el balón rebotó en la cabeza del portero visitante para acabar en la red.

El minuto 65 marcó la primera participación de la estrella marroquí, Ismael Saibari, con la camiseta del Bayern Múnich en la Liga de Campeones de Europa, cuando entró como sustituto de Musiala.









Alphonso Davies marcó el tercer gol para los locales en el minuto 77, con un disparo cañonero desde fuera del área, antes de que Michael Olise firmara el cuarto gol en el minuto 83, con un excelente remate también desde fuera del área.

En el minuto 88, el equipo noruego recibió un nuevo golpe cuando su jugador Odin Lurås fue expulsado directamente tras derribar a Olise en el borde del área.

Olise completó el festival de goles bávaro con el quinto tanto, tras una internada y un potente disparo, en el minuto 90+2, para que el Bayern Múnich se hiciera con el segundo puesto de la fase de liga, a diferencia de goles del líder París Saint-Germain.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".







