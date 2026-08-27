En vídeo: el Barcelona doma al Athletic de Bilbao en una noche de mala suerte para Yamal

El Barcelona mantuvo su fuerte arranque en la Liga española y logró una valiosa victoria sobre su invitado, el Athletic Bilbao, por 2-0, en el encuentro que albergó el estadio Camp Nou dentro de la competición de LaLiga.

El conjunto catalán debe esta victoria a sus dos estrellas: Raphinha, que abrió el marcador en el minuto 38 tras un pase mágico de Pedri, y Fermín López, que sentenció el partido con un segundo tanto (81), para darle al entrenador Hansi Flick tres puntos merecidos ante un rival tenaz.

Primera parte: Simón brilla y el VAR priva al Barcelona

El Barcelona comenzó el partido con una presión temprana, y Raphinha estuvo a punto de amenazar la portería de los visitantes en el primer minuto, pero se encontraba en posición de fuera de juego. El Athletic Bilbao respondió rápidamente con una peligrosa arrancada de Williams en el minuto 4, que se internó por la banda izquierda y repartió un balón que Cubarsí despejó a córner.

El Barcelona consiguió su primer córner en el minuto 7 tras un pase inteligente de Lamine Yamal en dirección a Anthony Gordon, que no supo controlarlo. En el minuto 10, Yamal ejecutó su primer intento con un balón potente que pasó relativamente lejos de la portería de Unai Simón.

En el minuto 13, Fermín López lideró un ataque organizado que cedió a Eric García y de este a Lamine Yamal, que repartió un balón fácil a las manos del portero, antes de que el propio Fermín volviera a liderar un ataque peligroso en el minuto 15 con un pase a Raphinha, que no acertó a domarlo.

Lamine Yamal siguió intentándolo, y estuvo a punto de abrir el marcador en el minuto 19 con un disparo peligroso que Simón atajó con dificultad, antes de que el poste le privara de un gol cantado en el minuto 24 tras un remate de cabeza preciso a un centro de Alejandro Baldé.

En el minuto 26, el portero Simón continuó su brillante actuación y atajó otro reparto de Baldé, antes de que Pedri marcara un gol en el minuto 29 que el árbitro anuló por fuera de juego de Lamine Yamal, y luego Fermín López intentó marcar de falta directa en el minuto 34 tras un pase destacado.

El alivio llegó por fin en el minuto 38, cuando Pedri envió un pase mágico a Raphinha, que logró batir las redes de Simón, antes de que Williams liderara un peligroso contraataque vasco en el minuto 39 al que Marc Bernal intervino en el momento oportuno.

En el minuto 41, Lamine Yamal falló la ocasión del segundo gol tras quedarse completamente solo, en una situación que Simón resolvió con maestría.

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Segunda parte: el travesaño de Yamal y el debut de Rodri

El Barcelona entró en la segunda parte con el mismo entusiasmo, y Raphinha estuvo a punto de ampliar el marcador en el minuto 48 tras un pase entre líneas en profundidad que chocó con la defensa del Bilbao, y en el minuto 51 Lamine Yamal robó un balón a la defensa de los visitantes y lo disparó con fuerza, rebotando en el travesaño de Simón en la ocasión más peligrosa del partido.

El portero vasco continuó su brillante actuación y salvó a su equipo de un segundo gol en el minuto 54 tras un disparo potente de Fermín López, lo que llevó al entrenador Hansi Flick a intervenir y realizar dos cambios, dando salida a Marc Bernal y Raphinha e introduciendo a Rodri y Dani Olmo, en el primer debut del primero.

El Athletic Bilbao impuso una resistencia vasca en los minutos siguientes, y a pesar de un reparto preciso de Lamine Yamal en el minuto 67 que Olmo remató de cabeza con facilidad a las manos de Simón, y de un disparo de Anthony Gordon en el minuto 72 que pasó junto a la portería, el Barcelona logró por fin asegurar la victoria.

En el minuto 81, Fermín López consiguió marcar el segundo gol del Barcelona, matando las esperanzas del Bilbao y dándole a su equipo una victoria merecida con la que confirmó su disposición para seguir compitiendo por el título.

Los últimos minutos del partido transcurrieron sin peligro alguno por ninguno de los dos bandos, como si ambos se hubieran rendido al resultado, a pesar de que el árbitro añadió 4 minutos de tiempo de descuento, para terminar el partido con un resultado de 2-0 a favor del Blaugrana.