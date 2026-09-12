¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Real Racing Club de Santander v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

En video: El Azzouzi vuelve a brillar en LaLiga y le disputa a Raphinha el liderato de los goleadores

Racing Santander vs Alavés
Racing Santander
Alavés
Primera División
Y. Zabiri
Raphinha
Levante vs Barcelona
Levante
Barcelona
España
Marruecos
Brasil

El Zabiri había marcado un hat-trick en la portería del Elche

El marroquí Yasser Zabiri guio a su equipo, el Racing de Santander, a la victoria sobre su visitante, el Deportivo Alavés, por un resultado de (2-1), este sábado, en la quinta jornada de la Liga española, al firmar un doblete que transformó la desventaja de los locales en un triunfo.

El Alavés se adelantó primero por medio de Fil Koski, en el minuto 18, antes de que Zabiri lograra el empate en el minuto 38, tras un arranque veloz y luego una internada por la banda derecha, para después rematar con precisión al palo largo.



Y en el minuto 53, la estrella marroquí volvió a marcar su segundo gol, tras un centro frente a la portería del Alavés, para otorgarle a su equipo los tres puntos del partido.

Lee también

Yamal roza la cifra histórica de Mbappé en la Liga de Campeones de Europa, y Haaland es tercero

La tarjeta negra aparece por primera vez en Europa: ¿cuál es su función?

Con ello, Zabiri elevó su cuenta a 5 goles durante las primeras 5 jornadas de la Liga española, ocupando el segundo puesto en la tabla de goleadores por detrás de Raphinha, estrella del Barcelona (6), y en empate con Roberto Fernández, del Espanyol, y Sergio Camello, del Rayo Vallecano.

La estrella marroquí, de 21 años, también había marcado un triplete en la portería del Elche, el pasado 28 de agosto, con el que guio a su equipo a la victoria (3-2) en la tercera jornada de la Liga.

Y con su victoria de hoy, el Racing elevó su cuenta a 7 puntos en el noveno puesto de la tabla de clasificación de la Liga, mientras que la cuenta del Alavés se congeló en 10 puntos en el segundo puesto, a la espera de que finalicen el resto de partidos de la jornada.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".


Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google