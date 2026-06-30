En vídeo: El avión histórico aterriza en Amán. Los «Al-Nashami» reciben una bienvenida real y el reconocimiento de la FIFA

El avión de la selección de Jordania aterrizó en el Aeropuerto Internacional Reina Alia tras su histórica participación en el Mundial 2026. Una multitud los esperaba con la bandera hachemita y un mensaje de agradecimiento de la FIFA.

La delegación llegó a Amán tras una histórica participación en el Mundial 2026, que terminó con una derrota 1-3 ante el equipo de Lionel Messi.

A la cabeza de la comitiva de bienvenida estuvo el viceguardián de Su Majestad, el príncipe Faisal bin Al-Hussein, presidente del Comité Olímpico Jordano.

Durante la ceremonia, en la que participaron varios altos cargos, Su Alteza elogió la actuación del equipo, que mostró la disciplina y el espíritu de lucha del fútbol jordano ante las mejores selecciones del mundo.

Desde temprano, el Aeropuerto Internacional Reina Alia se preparó para una gran bienvenida, con música de las Fuerzas Armadas y la presencia de autoridades y ciudadanos.

Al terminar la ceremonia, los jugadores subieron a un autobús que los llevó por la vía interior hacia la carretera del aeropuerto, entre una multitud que solo quería decir: «gracias».

La FIFA también agradeció al equipo por su actuación.

La cuenta de la FIFA en X compartió imágenes del vestuario de Al-Nashami tras enfrentar a Argentina, donde se veía cómo los jordanos se despedían del torneo «con elegancia», dejando cajas de dulces tradicionales y regalos conmemorativos con una nota de agradecimiento a la FIFA y al personal del estadio.

La FIFA comentó: «Una despedida con elegancia. Gracias a la selección de Jordania por su contribución al mayor Mundial de la historia».