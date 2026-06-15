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Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vídeo: ¡El autor de la imagen más famosa del Mundial de Catar regresa con una escena que deja a todos boquiabiertos!

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Ismail Al-Fath se disculpa dos veces

En un fútbol lleno de tensión y polémica, el árbitro estadounidense de origen marroquí Ismail Al-Fath destaca por aplicar la ley con rigor y calidez humana.

Ya no es solo un árbitro de la Copa del Mundo, sino un símbolo de ética deportiva que recuerda que el fútbol es un juego, no una guerra.

Conmovió a todos la imagen de Al-Fath expulsando al camerunés Vincent Aboubakar en Catar 2022 y, acto seguido, acercándose para disculparse con un gesto de respeto.

En el Mundial de 2026 repitió la escena con el jugador Junya Ito: tras chocarse por error y derribarlo, se detuvo, se acercó y se disculpó con calma y respeto.

La escena, que se viralizó, mostró al árbitro apoyando su mano en el hombro del jugador y hablándole con calma, prueba de su gran empatía sin dejar de aplicar el reglamento. 

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Su gesto no mostró debilidad, sino una sólida fuerza moral: el árbitro no es un adversario y el respeto puede convivir con la firmeza. En dos Mundiales, Al-Fath ha demostrado que arbitra con el silbato, el corazón y la conciencia.

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