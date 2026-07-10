En vídeo: el asesino en serie vuelve a salvar a España en el momento clave

Mikel Merino dio la victoria a España sobre Bélgica (2-1) con un gol en el 88’ de los cuartos del Mundial 2026.

Con este tanto, España suma 11 goles en el torneo, igualando su mejor marca de 1986.

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Fue su tercer tanto con España en grandes torneos.

Sus tres tantos han sido decisivos y llegaron en los minutos finales: marcó el 2-1 en el 119’ contra Alemania en cuartos de la Euro 2024, repetido en el 1-0 a Portugal en el 90+1 de octavos del Mundial y en el 2-1 a Bélgica en el 88 de cuartos.



