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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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En vídeo: el asesino en serie vuelve a salvar a España en el momento clave

España vs Belgium
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World Cup
M. Merino
Portugal vs España
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Bélgica
EE. UU.
Portugal
Alemania

¡Merino es un auténtico as en los momentos decisivos!

Mikel Merino dio la victoria a España sobre Bélgica (2-1) con un gol en el 88’ de los cuartos del Mundial 2026.

Con este tanto, España suma 11 goles en el torneo, igualando su mejor marca de 1986.

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Fue su tercer tanto con España en grandes torneos.

Sus tres tantos han sido decisivos y llegaron en los minutos finales: marcó el 2-1 en el 119’ contra Alemania en cuartos de la Euro 2024, repetido en el 1-0 a Portugal en el 90+1 de octavos del Mundial y en el 2-1 a Bélgica en el 88 de cuartos.


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