El Arsenal logró la victoria ante su anfitrión, el Sunderland (2-0), la tarde de este sábado en el estadio Stadium of Light, en la cuarta jornada de la Premier League, prolongando así el campeón defensor su arranque perfecto en la competición.

El brasileño Bruno Guimarães abrió el marcador para el conjunto londinense con un potente disparo desde fuera del área que se alojó en la escuadra de la portería del Sunderland en el minuto 58.

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El gol de Guimarães llegó apenas dos minutos después de que el Sunderland desperdiciara la oportunidad de adelantarse, cuando el árbitro señaló un penalti a favor de los locales, pero David Raya brilló y detuvo el disparo de Enzo Le Fée, antes de que el balón rebotara en el poste, dejando así el Arsenal su portería a cero.

La primera mitad había terminado con empate sin goles, pese a los intentos de ambos equipos, antes de que el técnico Mikel Arteta diera entrada a Guimarães al inicio del segundo tiempo, marcando el recién llegado la diferencia rápidamente y anotando su primer gol con la camiseta del Arsenal.

En el minuto 90+6, el internacional inglés Bukayo Saka obtuvo un penalti para el Arsenal y consiguió transformarlo para sentenciar el partido, mientras que quien lo derribó, Reinildo Mandava, fue expulsado tras recibir su segunda amonestación en esta jugada.

Con esta victoria, el Arsenal elevó su cuenta a 12 puntos en 4 partidos, colocándose en solitario en lo más alto de la clasificación de forma provisional y logrando el pleno de puntos en el inicio de la defensa de su título de la Premier League. Por su parte, el Sunderland se quedó estancado en 4 puntos, ocupando el decimocuarto lugar.

La victoria de hoy supone una prolongación del dominio histórico del Arsenal sobre el Sunderland, ya que este último solo ha logrado una victoria en los últimos 29 enfrentamientos entre ambos equipos en la Premier League.

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