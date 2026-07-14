En vídeo: ¡El árbitro del España-Francia para el partido por un motivo extraño!

El árbitro salvadoreño Iván Barton detuvo el España-Francia del Mundial durante casi un minuto por un motivo curioso.

La selección española se midió a Francia este martes en Dallas, en las semifinales del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

En el minuto 10, España tuvo un tiro libre al borde del área francesa y Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena se prepararon para ejecutarlo.

Mientras se preparaban, el árbitro salvadoreño Iván Barton detuvo el juego unos 60 segundos para salir del campo y buscar el spray desvanecedor que usan los colegiados.

Regresó sonriendo y sorprendió a los españoles al usar el spray para marcar una línea delante del balón.

Es el cuarto partido que dirige en este Mundial: antes pitó Paraguay-Turquía, Japón-Suecia y Colombia-Suiza.