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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vídeo: ¡El árbitro del España-Francia para el partido por un motivo extraño!

Francia vs España
Francia
España
World Cup
I. Barton
Francia
España
EE. UU.
El Salvador

Los dos gigantes de Europa se enfrentan en un emocionante partido del Mundial

El árbitro salvadoreño Iván Barton detuvo el España-Francia del Mundial durante casi un minuto por un motivo curioso.

La selección española se midió a Francia este martes en Dallas, en las semifinales del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

En el minuto 10, España tuvo un tiro libre al borde del área francesa y Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena se prepararon para ejecutarlo.

Mientras se preparaban, el árbitro salvadoreño Iván Barton detuvo el juego unos 60 segundos para salir del campo y buscar el spray desvanecedor que usan los colegiados.

Regresó sonriendo y sorprendió a los españoles al usar el spray para marcar una línea delante del balón.

Es el cuarto partido que dirige en este Mundial: antes pitó Paraguay-Turquía, Japón-Suecia y Colombia-Suiza.

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