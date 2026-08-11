En vídeo: el Al-Ittihad arrolla al Al-Jazira y completa el quinteto saudí en la Élite de Asia

El Al-Ittihad arrolló a su rival Al-Jazira para completar el quinteto saudí en la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, correspondiente a la temporada 2026-2027.

El Al-Ittihad venció al Al-Jazira por 4-1, en el partido que enfrentó a ambos este martes en el estadio Mohammed bin Zayed de la capital emiratí, Abu Dabi, en la ronda preliminar clasificatoria para la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

El extremo neerlandés Steven Bergwijn abrió el marcador para "los Tigres" en el minuto 12 de partido, después de recibir un centro del extremo francés Moussa Diaby que la defensa falló al despejar, llegando así al extremo neerlandés, que la remató de primeras.

En el minuto 38, el propio extremo neerlandés añadió el segundo gol para el equipo saudí, luego de que Diaby arrancara de nuevo con habilidad desde la banda derecha y se la sirviera, para rematarla de forma magnífica dentro de la portería del guardameta Ali Khaseif.

El argelino Houssem Aouar añadió el tercer gol del Al-Ittihad en el minuto 54, tras un centro del lateral izquierdo Fares Abdi a la cabeza del defensa serbio Jan-Carlo Simic, quien a su vez la desvió hacia Aouar frente a la portería, para marcarla en la red.

En el minuto 68 de partido, Marwan Al-Sahafi marcó el cuarto gol, pocos minutos después de haber entrado como suplente en lugar del extremo francés Moussa Diaby, y ello tras un centro raso destacado del delantero marroquí Youssef En-Nesyri.

Simon Banza marcó el único gol de los locales en el minuto 80 de partido, después de desviar un balón centrado hacia la portería del guardameta serbio Predrag Rajkovic.

Esta gran victoria fue la primera del Al-Ittihad en su primer partido de la nueva temporada, bajo la dirección del entrenador alemán Jens Wissing, quien asumió las riendas del equipo en sustitución del anterior técnico portugués Sérgio Conceição.

De este modo, el Al-Ittihad se clasifica para la fase de liga del torneo asiático de la Élite, convirtiéndose en el quinto equipo saudí en dicha fase, después del Al-Nassr, el Al-Hilal, el Al-Ahli y el Al-Qadsiah.

"El Decano" continúa su participación asiática por segunda temporada consecutiva, después de haberse despedido de la próxima edición de la Liga de Campeones de Asia de la Élite en los cuartos de final, tras la derrota ante el japonés Machida Zelvia.