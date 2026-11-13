La selección egipcia inauguró de la mejor manera la era del nuevo entrenador, Ali Maher, al lograr una amplia victoria sobre su invitado Malaui (5-0), en el Estadio Internacional de El Cairo, dentro de las competiciones del Grupo 2 de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Con su triunfo en el partido de la tercera jornada, Egipto elevó su cuenta a 7 puntos, en el liderato del grupo, mientras que Malaui se quedó estancado en 3 puntos, en la tercera posición.

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La selección egipcia comenzó el partido con una clara presión ofensiva, y Mahmoud Hassan Trezeguet estuvo cerca de abrir el marcador en el minuto 5, tras recibir un pase de Mohamed Salah, pero desperdició una ocasión clara, ya que su intento pasó junto al poste derecho.

El primer gol no tardó mucho en llegar, pues Nasser Maher logró batir la portería en el minuto 6, antes de que Omar Marmoush duplicara el marcador apenas cuatro minutos después, otorgando a la selección egipcia una ventaja temprana y poniendo a Malaui bajo una gran presión.

Tras los dos goles, la selección egipcia impuso su dominio en la posesión, tratando de aprovechar los espacios y de añadir más goles.

Pero Malaui intentó volver al partido y amenazó la portería de Mostafa Shobeir en el minuto 22 con un potente disparo de Richard Mbulu, que el guardameta egipcio detuvo con maestría, manteniendo su portería imbatida.

El minuto 24 vio a Hossam Abdelmaguid recibir una tarjeta amarilla, mientras que Nasser Maher continuó con sus intentos ofensivos y estuvo cerca de marcar su segundo gol personal en el minuto 27, cuando lanzó un potente disparo desde fuera del área que pasó junto al poste izquierdo.

Mohamed Hany anotó el tercer gol de Egipto en el minuto 38, cuando lanzó un potente disparo desde fuera del área que acabó en las mallas, ampliando la ventaja de la selección egipcia a tres goles sin respuesta y otorgando a los locales una gran ventaja antes del final de la primera parte.

Doblete de Salah

En la segunda parte, la selección egipcia continuó con su dominio del juego, mientras que Malaui fracasó en generar peligro y el juego se concentró en gran medida en el centro del campo.

Pero la estrella del Trabzonspor turco, Mohamed Salah, se empeñó en dejar su huella al marcar el cuarto gol de Egipto, de cabeza en el minuto 84, tras un centro preciso del suplente Ibrahim Adel.

En el minuto cinco del tiempo añadido de la segunda parte, Salah volvió a anotar el quinto gol desde el punto de penalti, que obtuvo Hamza Abdelkarim, delantero del Barcelona, para que el partido terminara con una victoria arrolladora (5-0).

La selección egipcia había inaugurado la fase de clasificación con un empate en casa ante Angola (0-0), antes de arrasar a Sudán del Sur fuera de su estadio (5-0), en la segunda jornada de las competiciones del Grupo 2.

La victoria egipcia de hoy llegó en medio de una gran polémica en torno a la destitución del anterior entrenador, Hossam Hassan, tras una serie de crisis que acompañaron los últimos meses de su etapa con Egipto, en especial su desencuentro con Mohamed Salah y con el vicepresidente de la federación de fútbol, Khaled El Derandaly, además de la tormenta que suscitaron sus declaraciones contra el guardameta del Al Ahly y de Egipto, Mohamed El Shenawy.