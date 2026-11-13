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El griego Georgios Donis, director técnico de la selección de Arabia Saudí, continuó conquistando lo imposible con Arabia Saudí, tras conducirla a una victoria largamente esperada frente a su par surcoreano en la capital catarí, Doha.

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La selección de Arabia Saudí venció a su homóloga de Corea del Sur por 3-2, en el partido que disputaron ambas este viernes en el estadio Jassim bin Hamad de Doha, capital de Qatar, en su primer encuentro amistoso durante el actual parón internacional, de cara a los próximos compromisos.

Marwan Al-Sahafi, extremo del Al-Ittihad, abrió el marcador para la selección saudí en el primer minuto del tiempo añadido de la primera parte.

Al-Sahafi marcó el gol de una bonita manera, al recibir un preciso pase filtrado de Abdullah Al-Hamdan, delantero del Al-Nassr, antes de regatear al portero de Corea del Sur y colocar el balón dentro de la portería vacía.

El gol fue el primero que marca Marwan Al-Sahafi en su trayectoria internacional con la selección saudí, pese a que disputa su partido número 17 con ella.

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Con el inicio de la segunda parte, concretamente en el minuto 47 del encuentro, Hyun-gyu logró anotar el gol del empate para la selección de Corea del Sur, tras convertir un centro raso dentro de la portería con un potente disparo, que el portero saudí Mohammed Al-Owais no pudo detener.

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Mohammed Kanno, centrocampista del Al-Hilal, respondió rápido al gol, al devolver la ventaja a la selección saudí en el minuto 56 del encuentro, tras recibir un pase de Saud Abdulhamid, lateral del Lens francés, y mandarla al fondo de la red con un potente disparo.

Abdulelah Al-Amri, defensa del Al-Nassr, no esperó mucho, ya que añadió el tercer gol para Arabia Saudí en el minuto 59, tras convertir de cabeza un balón centrado por Nasser Al-Dawsari, centrocampista del Al-Hilal, desde un saque de esquina.

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Y aunque Lee Jae logró anotar el segundo gol para la selección de Corea del Sur en el minuto 68, tras convertir un centro raso dentro de la portería de Al-Owais, la selección saudí consiguió mantener la victoria.

La victoria es la primera de la selección saudí sobre su homóloga de Corea del Sur en 21 años, concretamente desde el año 2005, cuando la venció en la ida y la vuelta por 2-0 y 1-0 en las eliminatorias del Mundial 2006.

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Cabe recordar que este partido fue el número 19 que enfrenta a las selecciones de Arabia Saudí y Corea del Sur a nivel amistoso y oficial, desde su primer encuentro en el año 1980.

Durante los 18 partidos anteriores, la selección saudí logró 5 victorias, frente a 6 partidos ganados por la selección coreana, mientras que el empate predominó en otros 7 encuentros.

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Desde entonces, ambas selecciones han disputado 6 partidos, en ninguno de los cuales Arabia Saudí logró la victoria, ya que la selección coreana consiguió ganar dos partidos, mientras que 4 encuentros terminaron en empate, antes de la victoria en el partido de hoy.

A nivel amistoso, ambas selecciones disputaron su séptimo encuentro, serie que comenzó en el año 1980, en la que el dominio fue para la selección coreana en dos ocasiones, mientras que 3 partidos terminaron en empate, siendo la victoria de hoy la segunda para la selección saudí.

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La victoria más destacada de la selección saudí sobre su homóloga coreana fue en las semifinales de la Copa Asiática 2000, cuando Talal Al-Meshal marcó los dos goles de la victoria por 2-1.

En cuanto al último partido oficial, fue en los octavos de final de la Copa Asiática 2023, cuando terminó en el tiempo reglamentario con empate a 1-1, antes de que la selección coreana lograra avanzar a los cuartos de final en la tanda de penaltis.

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Cabe recordar que la selección saudí disputará un nuevo partido amistoso en su actual concentración en Doha, capital de Qatar, después de Corea del Sur, cuando se enfrente a la selección de Uzbekistán el próximo martes.