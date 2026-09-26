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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Traducido por

En video: Donis: Estoy triste a pesar de la victoria y podríamos perder a este jugador para lo que resta de la "Copa del Golfo 27"

Oman vs Arabia Saudí
Oman
Arabia Saudí
Gulf Cup
G. Donis
Omán
Arabia Saudí
Grecia

El entrenador griego golpea a la afición

El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, expresó su tristeza pese a la abultada victoria sobre Omán en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección saudí venció a su homóloga omaní por 3-0, en el partido que enfrentó a ambos hoy sábado, en el estadio Al Inma de Yeda, en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

Donis declaró a los canales de "Abu Dabi Deportiva" tras el encuentro: "En primer lugar, debo felicitar a los jugadores y a la afición que nos apoyó".

Y añadió: "En la primera parte ofrecimos un buen rendimiento y tuvimos una buena mentalidad, pero no tuvimos la misma mentalidad en la segunda parte, en la que desperdiciamos muchas ocasiones".

Prosiguió: "Estoy muy triste porque perdimos a algunos jugadores, empezando por Nawaf Al Aqidi, y también Alaa (Al Hajji), que podría estar fuera del torneo hasta su final, y (Hassan) Kadesh, además de que (Mohammed) Al Qahtani estuvo fuera del partido".

Y matizó: "Miraremos hacia nuestro futuro, pero es muy importante para nosotros evolucionar y tener la misma mentalidad durante los 90 minutos".

Continuó: "Seguimos trabajando en cada partido, y a diario, en los aspectos tácticos y los movimientos, algo muy importante, pero lo más importante son los aspectos mentales y que los jugadores tengan más confianza".

Concluyó: "La presencia de la afición es muy importante para nosotros, me encanta este ambiente, y es muy importante para nosotros seguir jugando bien y mantener las victorias para hacerles felices".

Cabe recordar que la selección saudí se convirtió en la primera clasificada para las semifinales del torneo "Golfo 27", y solo necesita empatar con Irak en la tercera jornada, el próximo martes, para conseguir el liderato del grupo.

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