El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, expresó su tristeza pese a la abultada victoria sobre Omán en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección saudí venció a su homóloga omaní por 3-0, en el partido que enfrentó a ambos hoy sábado, en el estadio Al Inma de Yeda, en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

Donis declaró a los canales de "Abu Dabi Deportiva" tras el encuentro: "En primer lugar, debo felicitar a los jugadores y a la afición que nos apoyó".

Y añadió: "En la primera parte ofrecimos un buen rendimiento y tuvimos una buena mentalidad, pero no tuvimos la misma mentalidad en la segunda parte, en la que desperdiciamos muchas ocasiones".

Prosiguió: "Estoy muy triste porque perdimos a algunos jugadores, empezando por Nawaf Al Aqidi, y también Alaa (Al Hajji), que podría estar fuera del torneo hasta su final, y (Hassan) Kadesh, además de que (Mohammed) Al Qahtani estuvo fuera del partido".

Y matizó: "Miraremos hacia nuestro futuro, pero es muy importante para nosotros evolucionar y tener la misma mentalidad durante los 90 minutos".

Continuó: "Seguimos trabajando en cada partido, y a diario, en los aspectos tácticos y los movimientos, algo muy importante, pero lo más importante son los aspectos mentales y que los jugadores tengan más confianza".

Concluyó: "La presencia de la afición es muy importante para nosotros, me encanta este ambiente, y es muy importante para nosotros seguir jugando bien y mantener las victorias para hacerles felices".

Cabe recordar que la selección saudí se convirtió en la primera clasificada para las semifinales del torneo "Golfo 27", y solo necesita empatar con Irak en la tercera jornada, el próximo martes, para conseguir el liderato del grupo.