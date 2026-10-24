El boxeador ugandés Aziz Abdul, nieto del antiguo dictador ugandés Idi Amin, fue despojado de su medalla en el Campeonato Africano de Boxeo tras propinar un puñetazo a su rival egipcio, Mohamed Hussein, después de la campana que marcaba el final de la final de los 90 kg, en la capital keniana, Nairobi.

Abdul, de 25 años y apodado "Ringo", perdió los nervios tras el final del combate, pues se alejó del enfrentamiento en cuanto sonó la campana, antes de asestar un golpe en la nuca a Hussein mientras el boxeador egipcio se giraba alejándose de él.

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Hussein cayó al suelo a causa del golpe, lo que llevó a los responsables a intervenir y a descalificar de inmediato al boxeador ugandés, mientras que Abdul abandonó el ring antes de que se anunciara la victoria de su rival egipcio.

La sanción a Abdul no se limitó a la pérdida de la oportunidad de coronarse con la medalla de oro, sino que también fue despojado de la medalla de plata que habría recibido tras llegar a la final.

Una nueva polémica

Este es el segundo incidente destacado, en pocos meses, en el que Abdul es descalificado de una gran competición por una infracción, después de haber corrido la misma suerte en los Juegos de la Commonwealth en la ciudad de Glasgow, el pasado julio.

Abdul había sido descalificado ante el inglés Delicious Orie, en los cuartos de final de la categoría de peso superpesado, después de que los jueces consideraran que había propinado un cabezazo a su rival. La decisión llegó tras recibir dos advertencias previas, antes de que la tercera infracción pusiera fin a su participación en el torneo.

Tras su descalificación, el boxeador ugandés criticó las decisiones arbitrales y acusó a los jueces de parcialidad y racismo contra los boxeadores africanos, según el periódico británico "The Sun".

Abdul había llegado a Escocia declarando su deseo de convertirse en el "nuevo rey de Escocia", en alusión a uno de los títulos que su abuelo Idi Amin se atribuyó a sí mismo durante su etapa al frente de Uganda.

Idi Amin se hizo con el poder en Uganda en 1971 y gobernó el país durante 8 años, antes de ser derrocado y verse obligado a huir al exilio.

Su mandato estuvo asociado a violaciones a gran escala y a matanzas masivas, cuyas víctimas se estimaron en cientos de miles, y también se hizo célebre por atribuirse títulos extraordinarios, entre ellos el de "rey de Escocia".







