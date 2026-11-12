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El duelo entre Turquía y su invitada Bélgica, disputado esta noche de jueves en el estadio Gürsel Aksel, vivió una emoción temprana en el marco de los encuentros de la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Arda Güler, jugador del Real Madrid, marcó un gol para Turquía en el minuto 20, tras ejecutar de forma magistral un tiro libre desde larga distancia, dándole a los locales un fuerte impulso en el encuentro.

Pero el veterano Kevin De Bruyne respondió rápidamente al empatar para Bélgica, en el minuto 27, y después los visitantes se adelantaron con un gol de Charles De Ketelaere, en el minuto 31.

El partido reviste una gran importancia para la selección turca, que afronta su primera prueba oficial bajo la dirección de su nuevo técnico Sergen Yalçın, después de que asumiera el cargo en sustitución del italiano Vincenzo Montella, quien abandonó su puesto tras los malos resultados en el inicio del recorrido del equipo en el torneo.

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La selección turca había sufrido mucho durante sus cuatro primeros partidos en el Grupo 1, en el primer nivel de la Liga de Naciones de la UEFA, ya que perdió ante Francia por un gol a cero, después cayó ante Italia por 1-4, antes de la derrota a manos de Bélgica por tres goles a cero, y luego volvió a perder ante Italia por 1-3.

Esos resultados dejaron a Turquía en el último lugar de la clasificación del grupo sin ningún punto, después de encajar 11 goles frente a solo dos marcados, lo que colocó al anterior cuerpo técnico bajo una gran presión y provocó la salida de Montella.

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Yalçın espera devolver el equilibrio a la selección turca, aprovechando la presencia de un grupo de jóvenes talentos, encabezados por Güler, jugador del Real Madrid, que representa uno de los elementos ofensivos más destacados del equipo, junto a Hakan Çalhanoğlu, jugador del Inter de Milán y con una gran experiencia internacional.

Por el otro lado, la selección belga afronta el encuentro con aspiraciones diferentes, ya que busca reforzar sus opciones en la lucha por la clasificación a las rondas eliminatorias, después de lograr dos victorias en sus cuatro primeros partidos, frente a dos derrotas ante Francia.

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El técnico Marc van Bommel confía en un grupo de elementos con experiencia, encabezados por De Bruyne, jugador del Nápoles, y Youri Tielemans, junto a Jérémy Doku, que regresó a la lista de la selección tras recuperarse de su lesión.

El enfrentamiento entre ambos equipos adquiere una importancia añadida a la luz del resultado del partido anterior entre ellos, el pasado 2 de octubre, cuando Bélgica logró una amplia victoria por tres goles a cero, con la firma de De Bruyne, que marcó dos goles en los minutos 10 y 60, mientras que Romelu Lukaku añadió el tercer tanto.

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Por tanto, la selección turca busca resarcirse ante Bélgica y poner fin a su racha de malos resultados en el torneo, mientras que los visitantes esperan llevarse los tres puntos para seguir compitiendo por uno de los billetes de clasificación.

La actual edición de la Liga de Naciones de la UEFA tiene una importancia especial para la selección turca, que disputa las competiciones del primer nivel por primera vez en su historia, después de ascender desde el segundo nivel, pero que se encontró en un grupo fuerte que incluye a Francia, Italia y Bélgica.

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Esto llega en un momento en el que Bélgica busca recuperar su lugar entre los grandes de Europa, después de terminar la pasada edición del torneo en el tercer puesto de su grupo, mientras que la selección turca espera evitar el descenso directo del primer nivel, pese a la dificultad de su situación tras perder sus cuatro primeros partidos.