La estrella francesa Ousmane Dembélé lideró a su equipo, el Paris Saint-Germain, hacia la ventaja sobre el Slovan Bratislava con un gol que abrió la campaña de defensa del título de la Liga de Campeones de Europa.

El gol llegó en el minuto 16 del partido, disputado en el estadio Parque de los Príncipes, después de que rematara un disparo de Nuno Mendes que había rebotado en el poste para introducirlo en la red, anunciando así un comienzo fuerte del campeón vigente en la noche de Champions.

Dembélé añadió su segundo gol y el segundo de su equipo en el minuto 23, elevando su registro a 30 goles en su historial de participaciones en la Liga de Campeones de Europa, superando la marca de la leyenda de la Juventus y de Francia David Trezeguet, y colocándose en el sexto puesto de la lista de máximos goleadores franceses en la historia de la prestigiosa competición.

Esta cifra confirma la temporada excepcional que vive Dembélé con el Paris, donde ha regresado tempranamente la personalidad del héroe en las noches de Champions, como la describieron los aficionados, para que el equipo inicie la campaña de defensa de su título con un gol firmado por su principal estrella.

Clasificación de los máximos goleadores franceses en la historia de la Liga de Campeones de Europa:

Karim Benzema: 90 goles

Kylian Mbappé: 71 goles

Thierry Henry: 50 goles

Antoine Griezmann: 44 goles

Ousmane Dembélé: 30 goles

David Trezeguet: 29 goles

Dembélé solo necesita un gol más para romper su empate con Trezeguet y quedarse en solitario en el quinto puesto, en su camino para dar caza a los grandes, encabezados por Benzema y Mbappé.

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