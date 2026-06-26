En vídeo: Dembélé bate el récord de Francia en el Mundial ante la mirada de Mbappé

La maquinaria goleadora de los «Gallos» funcionó de nuevo en el Mundial 2026, y Ousmane Dembélé marcó en un momento decisivo ante Noruega, en la última jornada de la fase de grupos.

El extremo del PSG acabó con cuatro años sin marcar y se convirtió en el francés más rápido en lograr un doblete, mientras Kylian Mbappé recordaba su asistencia de hace siete años.

Además, completó un «hat-trick» en el minuto 30, convirtiéndose en el tercer francés en lograrlo en un Mundial tras Just Fontaine contra Paraguay (8 de junio de 1958) y contra Alemania (28 de junio de 1958, 4 goles), y Kylian Mbappé ante Argentina el 18 de diciembre de 2022.

Según la red francesa de estadísticas «Stats Foot», es apenas la segunda vez que Dembélé abre el marcador para Francia, tras su primer gol frente a Kazajistán el 28 de marzo de 2021.

No marcaba en dos partidos seguidos con Francia desde marzo y junio de 2021, cuando sumó dos tantos.

Además, batió el récord francés de rapidez al alcanzar los dos goles en solo 20 minutos de juego.

Un registro que refleja su eficacia ofensiva y lo sitúa entre los récords históricos de la selección.

Curiosamente, la asistencia la dio Kylian Mbappé, que solo había asistido a Dembélé una vez antes con la selección.

La anterior fue el 13 de junio de 2017 contra Inglaterra. La dupla parisina reapareció en el momento ideal y le dio a Deschamps más opciones ofensivas para la fase eliminatoria.

Además, Francia ha marcado al menos dos goles en siete partidos seguidos del Mundial por segunda vez en su historia.

La primera ocasión ocurrió entre junio de 1945 y junio de 1958. La generación de 2026 iguala ese récord y confirma que el poderío ofensivo de los «Gallos» es un arma temible para cualquier rival en su camino hacia el título.