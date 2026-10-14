En una noche de locura en el Estadio Olímpico, el neerlandés Marten de Roon no se limitó a batir las mallas del Real Madrid, sino que también derribó un registro histórico que se mantenía intacto desde hacía más de 23 años en la capital italiana.

La red de estadísticas futbolísticas "Opta" reveló que De Roon, con 35 años y 199 días, se convirtió en el jugador no italiano de mayor edad en marcar un gol en la historia de la Roma en la Liga de Campeones y la Copa de Europa, superando el récord de la leyenda argentina Gabriel Batistuta, que anotó con 33 años y 312 días ante el Ajax en 2002.

El gol llegó para coronar un inicio de fuego del equipo de Gian Piero Gasperini: en el minuto 21, De Roon lanzó un misil desde el borde del área que golpeó en un compañero antes de alojarse en la portería de Courtois, haciendo estallar las gradas del Olímpico.





Pero la alegría de la Roma solo duró dos minutos, ya que Kylian Mbappé respondió con el gol del empate en el minuto 23 casi de la misma manera, después de aprovechar un error de Mario Hermoso y disparar desde la frontal del área, devolviendo el partido al punto de partida y confirmando que estamos ante un duelo histórico que aún tiene mucho por ofrecer.







