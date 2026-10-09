¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

En vídeo: Cristiano Ronaldo rompe el récord de Al Sahlawi y amenaza el trono de Al Dawsari y Al Soma

C. Ronaldo
M. Al-Sahlawi
O. Al Somah
Salem Mohammed Al-Dossari
A. Hamdallah
Portugal
Arabia Saudí
Siria
Marruecos

La estrella portuguesa continúa escribiendo la historia

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, superó a la leyenda de su predecesor Mohammed Al Sahlawi, tras marcar un gol en la portería del Al Diriyah en la Roshn Saudi League.

El Al Nassr venció al Al Diriyah por 3-0, en el partido que enfrentó a ambos este viernes, en el estadio Al Awwal Park de la capital saudí, Riad, en la octava jornada de la Roshn League.

Ronaldo abrió el marcador para el Al Nassr en el minuto 23 del partido, después de que el extremo francés Kingsley Coman disparara con potencia, balón que detuvo el portero Waleed Abdullah, antes de que le llegara frente a la portería vacía.

Según la red de estadísticas "Opta", este gol situó a Ronaldo en solitario en el cuarto puesto de la lista de máximos goleadores históricos de la liga saudí en la era profesional, tras elevar su cuenta a 106 goles, a un gol de distancia de Mohammed Al Sahlawi.

El astro portugués necesita 8 goles para compartir el tercer puesto con la otra leyenda, Nasser Al Shamrani, que marcó 114 goles.

Y la cosa no quedó ahí, ya que el Al Diriyah fue el equipo número 24 al que "el Don" le marca en la liga saudí profesional, igualando a Nasser Al Shamrani en cuanto a marcar al mayor número de clubes.

Solo superan al astro portugués 3 jugadores, encabezados por Salem Al Dawsari y el sirio Omar Al Soma, que marcaron a 27 equipos, además del marroquí Abderrazak Hamdallah, que marcó a 26 equipos.

Cabe recordar que Ronaldo ha marcado 4 goles en la presente temporada de la Roshn Saudi League, situándose a 7 goles completos de distancia por detrás del delantero inglés Ivan Toney, que lidera la tabla de goleadores con 11 goles.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google