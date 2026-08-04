En vídeo: Cristiano Ronaldo reaparece con el Al-Nassr tras el revés del Mundial

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, apareció junto a los jugadores del equipo por primera vez desde el final de su participación con la selección de su país en la Copa del Mundo 2026, en Estados Unidos, Canadá y México.

El Al Nassr se enfrentó a su rival español, el Almería, este martes, en su último encuentro amistoso durante su concentración en el extranjero, en la capital portuguesa, Lisboa, antes del inicio de la nueva temporada futbolística 2026-2027.

La cuenta oficial del Al Nassr en la plataforma "X" publicó un vídeo que mostró el interés de Ronaldo por asistir al partido, saludar a los jugadores del equipo y también al nuevo entrenador australiano Ange Postecoglou, a pesar de no haberse incorporado a los entrenamientos.

Esta fue la primera vez que la estrella portuguesa se reunió con los jugadores y el entrenador del Al Nassr desde el final de su recorrido en la Copa del Mundo 2026, el pasado 6 de julio, con la derrota ante España por un gol a cero, en los octavos de final.

"El Don" es considerado el único jugador que no se ha incorporado a los entrenamientos del Al Nassr tras el Mundial, a pesar de haber transcurrido cerca de un mes completo desde el final de su recorrido en el torneo.

Esto ocurre 4 días antes de la celebración de su boda con su pareja Georgina Rodríguez, prevista para el próximo sábado, en la isla portuguesa de Madeira, según revelaron informes periodísticos con anterioridad.

Cabe recordar que Ronaldo se incorporó al Al Nassr en enero de 2023 y lo condujo a conquistar el título de la Roshn Saudi League la temporada pasada, tras una ausencia de 7 años, además de obtener el título de máximo goleador de la competición en dos ocasiones.